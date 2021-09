Fares sulla Lazio: “Sono stato sfortunato. Caicedo? Non parla tanto, ma abbiamo un bel rapporto”

Fares ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport. Ecco le parole dell’esterno ex Lazio, che ha debuttato con una doppietta contro il Cagliari.

Neppure il Genoa s’è mai arreso, nonostante una storia recente spesso travagliata, così com’è stata la sua ultima annata in biancoceleste. “Una stagione sfortunata, la definirei così. Ero arrivato a Roma senza preparazione, poi ho avuto il Covid-19… Ogni esperienza ti insegna qualcosa. Spero di non ripetere più certi errori“.

Idea condivisibile: in fondo il nuovo gruppo s’è formato solo da un paio di settimane. “Ma dico sin d’ora che è un bello spogliatoio. L’integrazione è stata immediata, tutti mi hanno dato una mano“.

Non poteva essere altrimenti con un amico come Caicedo… “Spero che torni presto. Non parla tanto, ma abbiamo un bel rapporto. C’è bisogno di lui”.

Ma Felipe qui cambierà ruolo: non più bomber specializzato in gol last minute: avrà sulle spalle il peso dell’attacco. “È qui per questo, la sua carriera parla chiaro. Lui è fortissimo“.

