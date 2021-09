Il Messaggero | Ritorno a casa, nuovo Muriqi: “Nella mia Istanbul voglio il gol”

ACQUISTA LE NUOVE MAGLIE DELLA LAZIO

Sarri è tentato di rilanciarlo dal primo minuto.

Come riportato da Il Messaggero, Muriqi ha dichiarato: “E’ sempre bello per me tornare qui, ma io sono un attaccante e voglio segnare. Sono pronto per fare ciò che devo. Il mister crede in me e voglio dare il mio contributo. Nella prima stagione a Roma mi sono presentato con il Covid più infortunio e, inoltre, ero reduce da un campionato di livello più basso. Sto lavorando per mettermi sullo stesso piano dei miei compagni, anche se non è facile diventare titolare in una squadra collaudata da un quinquennio“. Il giocatore è conosciuto in Turchia (quattro stagioni in Super Lig con 32 gol in 66 partite). Al Galatasaray lasciò il timbro l’11 maggio del 2019, ma in sette confronti non ha mai vinto. L’ex allenatore viola lo considera un pericolo: “Vedat è un buon attaccante con molte qualità diverse. Ha un sinistro forte, sa prendere posizione quando gira le spalle verso la porta ed è un buon rifinitore. E’ normale avere un periodo di adattamento, davanti ha un campione come Immobile a frenarlo”. Su di lui Sarri ha aggiunto: “Non se giocherà dall’inizio, ma se lo merita perchè, in una situazione difficile, sta lavorando tantissimo“.

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: