Pelé nuovamente ricoverato in terapia intensiva

ACQUISTA LE NUOVE MAGLIE DELLA LAZIO

Come riportato da ESPN Brasil, Pelè è stato nuovamente ricoverato in terapia intensiva. Il fuoriclasse brasiliano era stato dimesso martedì dalla terapia, dopo l’intervento per la rimozione di un tumore al colon, e aveva postato sui social un messaggio di ringraziamento per tutti l’affetto dimostrato da ogni parte del mondo.

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: