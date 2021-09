Primavera 2| Lazio-Crotone, la probabile formazione biancoceleste

ACQUISTA LE NUOVE MAGLIE DELLA LAZIO

Domani andrà in scena la seconda partita della Lazio Primavera, la prima in casa al Fersini, contro il Crotone. Calori si affiderà nuovamente alle sue certezze, con Furlanetto in porta, Floriani Mussolini sulla destra e probabilmente con un solo cambio, al momento un ballottaggio, tra De Santis, che ha giocato la scorsa partita, e Marinacci, che potrebbe prendere il suo posto sul versante opposto. Adeagbo e Ruggeri saranno i due centrali. A centrocampo toccherà di nuovo a Coulibaly e Ferro, con Bertini alle spalle di Crespi, che guiderà l’attacco. Ai suoi lati agiranno Castigliani, autore di uno dei due gol della scorsa partita, e Schuan Muhammad.

LAZIO (4-2-3-1): Furlanetto; Floriani, Adeagbo, Ruggeri, Marinacci; Ferro, Coulibaly; Castigliani, Bertini, Muhammad; Crespi.

All. Alessandro Calori.

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: