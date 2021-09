PRIMAVERA2 | Dopo la vittoria di Perugia la Lazio ospita il Crotone: obiettivo altri tre punti

Esordio con tre punti per la “nuova” Lazio Primavera di Alessandro Calori. Nel match dell’Antistadio Curi della prima giornata del Campionato Primavera 2 è arrivato infatti subito il primo successo per le giovani aquile biancocelesti. Al gol del perugino Seghetti è arrivata la risposta di Castigliani prima, e di Mancino poi, i quali hanno regalato i primi tre punti alla Lazio. Archiviata la prima giornata, ora i biancocelesti si preparano ad affrontare il Crotone nella seconda di campionato, che andrà in scena alle 11.00 in quel di Formello. Esordio casalingo in cui la Lazio cercherà di bissare il successo di Perugia e proseguire la strada dei tre punti, con l’obiettivo di tornare subito in Primavera 1. Dirigerà la gara Domenico Mirabella della sezione di Napoli.

L’avversario

Esordio con tre punti anche per il Crotone, il quale nella prima giornata ha battuto lo Spezia in casa per 4 a 2. Subito sotto dopo 8 minuti, la squadra allenata da Francesco Lomonaco ha chiuso il primo tempo sul risultato di 3-1, con le reti di De Paola, Rojas e Gozzo, rispettivamente al 25′, 34′ e 40′. Al 73′ è N’Gbesso a riaccendere le speranze per gli ospiti, ma a 6 minuti dal fischio finale Frustaglia sigla il quarto gol rossoblù che chiude la gara. Il sistema di gioco utilizzato da Lomonaco è stato il 4-3-3 con Maesano punta centrale, coadiuvato dai due esterni Rojas (a sinistra) e Gozzo (a destra). Nella scorsa stagione, la squadra allenata allora da Giuseppe Galluzzo, chiuse il campionato all’ottavo posto a 9 punti dalla zona play-off.

Le altre gare della 2ª giornata

Cesena-Salernitana; Pisa-Frosinone; Ascoli-Ternana; Reggina-Cosenza; Spezia-Benevento; riposa Perugia.

La probabile formazione

Tutto pronto al Fersini per la prima gara casalinga dei biancocelesti nel Campionato Primavera 2. Dopo la retrocessione della scorsa stagione, arrivata nel doppio atto dello spareggio play-out contro il Bologna, ora la Lazio di Calori è chiamata a voltare pagina e tornare immediatamente in Primavera 1. Nell’esordio di Perugia Castigliani e compagni hanno conquistato i primi tre punti della stagione. I padroni di casa sono passati in vantaggio al 16′ con Seghetti, su assist di Sulejmani. Nel giro di pochi minuti però la Lazio ribalta tutto. Castigliani firma il pareggio al 66′, mentre Mirko Mancino – con una conclusione potente da fuori area – realizza il gol vittoria al 69′. In occasione della sfida di sabato scorso Mister Calori si è affidato al 4-2-3-1, con Bertini ad occupare l’insolita posizione sulla trequarti e Crespi punta centrale. Calori si affiderà nuovamente alle sue certezze, con Furlanetto in porta, Floriani Mussolini sulla destra e De Santis sul versante opposto. Adeagbo e Ruggeri saranno i due centrali. A centrocampo toccherà di nuovo a Coulibaly e Ferro, con Bertini alle spalle di Crespi, che guiderà l’attacco. Ai suoi lati agiranno Castigliani e Schuan Muhammad.

LAZIO (4-2-3-1): Furlanetto; Floriani, Adeagbo, Ruggeri, De Santis; Ferro, Coulibaly; Castigliani, Bertini, Muhammad; Crespi.

All. Alessandro Calori.

