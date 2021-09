SOCIAL | Patric indica la via: “Sudore e lavoro, abbiamo appena cominciato”

Dopo la sconfitta di ieri contro il Galatasaray in Europa League, c’è già chi fa bilanci in casa Lazio. Ancora presto per esaltare o condannare questa squadra dopo appena quattro partite giocate. Adesso bisogna lavorare per ingranare i meccanismi del 4-3-3 e serve pazienza e tranquillità intorno alla squadra di Sarri. Tra i giocatori Patric ha indicato la via sui social: “Sudore e lavoro, andiamo raga è appena cominciato, forza Lazio”.

