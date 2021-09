SONDAGGIO LAZIOPRESS | “Strakosha deve essere titolare contro il Cagliari?”: ecco dove votare | FOTO

Nell’esordio in Europa League della Lazio di Sarri, è arrivata la sconfitta per 1-0 contro il Galatasaray. La prima gara della fase a gironi l’ha decisa un errore di Thomas Strakosha che, nel cercare di farla sua, ha spedito la palla in rete. La sconfitta non è del singolo, ma di tutto il gruppo. Attraverso il nostro profilo Instagram, LazioPress.it, abbiamo deciso di aprire un sondaggio proprio sul portiere albanese: “Secondo te, Strakosha deve essere titolare contro il Cagliari?”. Questa è la domanda. Per poter votare “sì” o “no”, basta andare sulle Stories del profilo Instagram di LazioPress.it, e votare in basa alla propria idea. Al momento i voti vanno a favore di Strakosha, che danno una seconda chance al portiere biancoceleste per la sfida contro il Cagliari di domenica.

