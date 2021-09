TMW | Lazio, notte buia a Istanbul: l’esordio dal 1′ di Zaccagni una delle poche note liete

ACQUISTA LE NUOVE MAGLIE DELLA LAZIO

Seconda sconfitta consecutiva e seconda prestazioni sottotono, lontana dalle idee e delle aspettative di Sarri, che comunque nel post partita l’ha definita come “un passo avanti”. La Lazio questa mattina (ore 11.30) si ritrova a Formello per l’allenamento di ripresa dopo cinque giorni da incubo. Domenica il ko con il Milan, ieri notte quello in casa del Galatasaray nella prima giornata di Europa League. Un ko dovuto all’errore goffo e incredibile di Strakosha, che a metà secondo tempo si manda da solo una palla alta facilmente neutralizzabile.

In una notte negativa come quella di Istanbul l’unica nota lieta è rappresentata da Mattia Zaccagni. L’ex Verona, in campo nel finale a San Siro domenica, ha esordito dal 1′ con la Lazio, giocando la sua prima partita in campo internazionale. Esterno sinistro del tridente, è stato subito molto attivo. Personalità, carattere e ottime idee palle al piede. È quello che ha messo più in difficoltà la difesa del Galatasaray e nel post gara ha ricevuto anche i complimenti di Sarri, che l’ha lasciato in campo fino al 94′. Rispetto a Correa, il giocatore che ha sostituito nella rosa biancoceleste, è più duttile. “Può giocare anche a centrocampo”, ha commentato il ds Tare, che ha chiesto di “non mettere troppa pressione” su Zaccagni, perché “avrà bisogno anche lui di un periodo di adattamento”. Domenica contro il Cagliari tutti si aspettano una reazione da parte della Lazio. E delle conferme da Zaccagni, una delle poche luci in giorni piene di ombre.

Tuttomercatoweb.com

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: