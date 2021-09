TuttoSport | Parolo: “Inzaghi aveva bisogno di lasciare Roma. Scudetto alla Lazio senza Covid? Ecco cosa ne penso…”

In una lunga intervista rilasciata a TuttoSport, l’ex giocatore della Lazio, Marco Parolo ha espresso il suo parere riguardo il suo ex allenatore Simone Inzaghi, ora tecnico dell’Inter, e ha raccontato anche la sua nuova esperienza come opinionista Dazn. Queste le sue parole:

“Intervistare Inzaghi è stato un po’ strano. È automatico scherzare un po’ su Augello che pure l’anno scorso si era sbloccato proprio contro di noi alla Lazio, quando proprio io ero quinto di difesa… Alla Lazio sentivi tanta pressione in città, ma a livello internazionale non avevi gli occhi di tutti addosso. All’Inter viene tutto amplificato. Addio di Inzaghi alla Lazio? Pensavo che lui avesse finito il suo ciclo e noi il nostro percorso insieme, il tutto con la massima serenità da parte di entrambi. Ero convinto che lui avesse bisogno di andar via da Roma: lui ha trovato la sua strada e io la mia a Dazn, dove posso studiare calcio con la testa da allenatore. Mi piace molto il suo percorso intrapreso. Il ruolo dell’allenatore mi affascina. Però per confrontarti con un allenatore, devi avere la stessa testa e iniziare a vedere il calcio in una prospettiva diversa. Senza Covid scudetto alla Lazio? Tutti dicono di sì perché vogliono credere alla favola. Noi sembrava avessimo un “fluido” per come vivevamo in quella bolla però, una volta al dunque, sarebbero arrivate le vere pressioni da affrontare contro un avversario, la Juve, che era abituato a gestirle. E in tal senso basta vedere che è successo al Napoli. Dopo il Covid, quelle pressioni sono arrivate centuplicate dai tre mesi passati avendo nella testa il fatto che dovevamo vincere, per questo siamo andati in cortocircuito. Però non è detto che non sarebbe successo lo stesso a maggio se il campionato si fosse concluso senza lo stop per la pandemia”.

