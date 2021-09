CdS | Lazio, quattro svantaggi in quattro partite. Ora la svolta

ACQUISTA LE NUOVE MAGLIE DELLA LAZIO

Lazio sempre sotto nel risultato e solo due rimonte.

Come riportato dal Corriere dello Sport, finora i biancocelesti, tra una partita di Europa League e tre di campionato, non hanno mai segnato per primi. Contro l’Empoli e lo Spezia la squadra di Sarri è riuscita a rimontare, ma non a Milano e Istanbul. Adesso contro il Cagliari ci si aspetta maggiore copertura difensiva, dal momento che i gol subiti in Serie A sono stati molto simili tra di loro, errore di uno sbilanciamento da parte della squadra. Ma è anche vero che la Lazio ha segnato 9 gol e vanta il cannoniere (Ciro con 4 reti), ma ha vinto due volte e solo in rimonta. Servono degli accorgimenti lampo in campo perchè si gioca ogni tre giorni: dopo la partita di domenica, la prossima settimana sarà un banco di prova per i biancocelesti che affronteranno il Torino, la Lokomotiv Mosca e la Roma.

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: