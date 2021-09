Primavera 2| Lazio-Crotone è anche la prima di Luka Romero

ACQUISTA LE NUOVE MAGLIE DELLA LAZIO

A sorpresa Luka Romero è oggi sceso in campo con la Lazio Primavera. Si sapeva che sarebbe passato più volte, nell’arco della stagione, da prima squadra a primavera e viceversa, rendendosi disponibile sia per Sarri che per Calori. Nella rifinitura di ieri non era presente, è stata provata la formazione della gara di Perugia con l’unica variante sulla sinistra, Marinacci che ha preso il posto di De Santis, entrato comunque alla mezzora di Marinacci stesso. Il giocatore argentino classe 2004 non è stato subito al centro del gioco, il quale si è sviluppato inizialmente più sulle fasce, con Romero che invece ha svariato più volte sulle trequarti muovendosi a tutto campo. Intorno alla mezz’ora ha iniziato a prendere in mano la situazione, con alcune incursioni ed una propensione a cercare un compagno in area. Nessuna sbavatura e talento da vendere. Al suo entrare al centro del gioco è seguito, però, un blackout da parte dell’intera squadra, che nella ripresa ha fatto rivedere a sprazzi quello che di buono si è fatto nel primo tempo. In questa seconda fase Romero ha dato il suo contributo anche in fase di pressione, continuando a svariare su tutto il fronte offensivo e provandoci anche di più, non riuscendo però a trovare la porta. Esce al minuto 61 lasciando il posto a Mirko Mancino. Buon esordio per un Romero sempre generoso e preciso.

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: