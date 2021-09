SERIE A – L’AVVERSARIO | Tutto quello che c’è da sapere sul Cagliari

ACQUISTA LE NUOVE MAGLIE DELLA LAZIO

Non c’è tempo per piangersi addosso, bisogna subito ripartire e per farlo c’è subito il Cagliari all’Olimpico. Lazio che deve risalire la china dopo due sconfitte, con il Milan in campionato e con il Galatasaray in Europa League. Il tempo c’è e le due sconfitte sono figlie di un cambiamento che ha bisogno di lavoro e di tempo per assimilare un sistema di gioco completamente diverso rispetto gli anni passati. Il Cagliari è l’occasione giusta, perché si gioca in casa davanti ai propri tifosi e ci sono i presupposti per fare bene. Intanto ecco la situazione della squadra sarda.

IL CAGLIARI – Squadra che arriva da un periodo non proprio sereno. Dopo appena tre giornate di campionato e un solo punto conquistato, via Leonardo Semplici ed ecco arrivare Walter Mazzarri. Un cambio che potrebbe essere fondamentale per le sorti del Cagliari, ma che allo stesso tempo potrebbe avere bisogno di periodo di rodaggio. Rossoblù però avvantaggiati dall’arrivo di un allenatore che ha fatto del 3-5-2 il suo modus operandi.

LA FORMAZIONE (3-5-2) – Cragno; Caceres, Ceppitelli, Carboni; Zappa, Deiola, Marin, Nandez, Lykogiannis; Joao Pedro, Keita.

LA STELLA – A quota tre gol in questo avvio di campionato Joao Pedro è sicuramente il giocatore più in forma e più pericoloso della squadra di Mazzarri. La sua tecnica e la sua grande capacità di fare gol potrebbero rivelarsi davvero pericolose in zona biancoceleste. Quest’anno è affiancato anche da una vecchia conoscenza nel mondo Lazio: Keita Balde, che proprio da seconda punta ha fatto scintille. Lo scorso anno alla Sampdoria non ha fatto male, ma non è bastato per esercitare il riscatto, quest’anno si è calato in una realtà nuova come quella di Cagliari e farà di tutto per far risalire la squadra dalle zone di bassa classifica. Di contro la Lazio lo conosce molto bene e potrebbe essere fondamentale per capire come arginarlo.

IL PRECEDENTE – Lo scorso anno a febbraio 2021 la sfida dell’Olimpico ha visto trionfare i biancocelesti per 1-0 grazie al gol del solito Ciro Immobile al 61esimo minuto. In totale la Lazio ha vinto tutte le ultime 10 gare interne contro il Cagliari in Serie A, solo contro la Triestina tra il 1935 e il 1954 i biancocelesti hanno infilato una striscia di successi casalinghi più lunga (16) contro una singola avversaria nel torneo.

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: