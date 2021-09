Torino, si ferma Praet: salta la Lazio

Brutte notizie per il Torino che, in seguito all’infortunio durante la partita contro il Sassuolo, perde Praet. Il centrocampista si è sottoposto in giornata agli esami strumentali ed è emerso un interessamento distrattivo al bicipite femorale della coscia sinistra. L’ex Sampdoria ha già iniziato le terapie riabilitative, ma non sarà comunque disponibile per la partita infrasettimanale contro la Lazio.

