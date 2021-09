CONFERENZA Martusciello: “Ci sono stati passi in avanti, ma c’è ancora da lavorare. Bene la reazione al secondo gol”

ACQUISTA LE NUOVE MAGLIE DELLA LAZIO

Al triplice fischio della gara dell’Olimpico terminata 2-2 tra Lazio e Cagliari, mister Martusciello ha commentato in conferenza stampa il pareggio: “Abbiamo fatto passi in avanti a livello di ritmo e di palleggio: ovvio che così concedi, qualcosa si poteva fare certamente meglio ma ho visto una buonissima Lazio, attenta, partecipe e che si divertiva. Sarà piacevole vederla giocare così, ma ci sarà da confermarsi: c’è da consolidare la reazione nei momenti di difficoltà. Abbiamo preso un gol rocambolesco e dovevamo fare meglio, la reazione del secondo gol mi è piaciuta. La squadra ha toppato solo a Milano, ad Istanbul siamo stati ordinati: non deve condizionarci il risultato finale. È un percorso di crescita, servono reazioni di squadra. Il gruppo viene prima di tutto, se tutti ragionano alla stessa maniera diventa più facile e si creano presupposti importanti. Oggi anche dal punto di vista del palleggio ci sono stati passi avanti, il pareggio ci va un pochino stretto. Sul primo gol ci siamo fatti trovare aperti, poi è mancata l’aggressività e c’è stata la bravura degli avversari. Dopo la seconda rete la squadra ha tirato invece fuori le energie, anche grazie al sostegno del pubblico biancoceleste. Torino? Ora analizziamo a fondo la gara di oggi, poi penseremo alle difficoltà della trasferta: lavoreremo sulla continuità di alcuni comportamenti. Non vogliamo fare passi indietro, anche se in questo percorso ci può stare. Piano piano i ragazzi stanno prendendo consapevolezza di quello che vogliamo. Prepareremo la sfida nel migliore dei modi, sulle scelte vedremo in base a come i ragionatori escono da questa gara”.

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: