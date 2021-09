GdS | Lazio, contro il Cagliari per riaccendere le stelle Milinkovic e Luis Alberto

Il centrocampo della Lazio attende le proprio stelle per tornare ad accendersi. Dopo i due passi falsi contro Milan e Galatasaray, i biancocelesti sono chiamati a rialzarsi subito oggi pomeriggio contro il Cagliari in una sfida molto importante. Sarri attende i suoi gioielli Milinkovic e Luis Alberto, in ombra nelle ultime due uscite. Il serbo, che ha siglato il primo gol stagionale della Lazio ad Empoli prima di servire l’assist per Lazzari, in Turchia non ha vissuto la sua serata migliore sciupando l’occasione del pareggio, lo spagnolo, invece, ad Istanbul è rimasto imbrigliato in una delle sue giornate sbiadite. Ora con il Cagliari è già il momento del riscatto: entrambi i jolly del centrocampo laziale con i rossoblù hanno siglato due reti, sempre in match vinti dalla Lazio e ora Sarri attende il loro rilancio per far splendere nuovamente la Lazio. Lo riporta La Gazzetta dello Sport

