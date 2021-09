Il Messaggero | Lazio, con il Cagliari grandi numeri

La Lazio non vuole più sbagliare, oggi contro il Cagliare è l’occasione giusta per ripartire dopo le sconfitte con Milan e Galatasaray. Come riportato da Il Messaggero, inoltre, le statistiche con i sardi sorridono ai biancocelesti che sono imbattuti da 14 confronti (12 vittorie e 2 pareggi), vincendo peraltro le ultime 10 all’Olimpico; una striscia migliore contro una singola avversaria (16 partite) si registra solo contro la Triestina. Inoltre, guardando ai numeri complessivi della Serie A e nonostante il passo falso contro il Milan, i biancocelesti hanno la miglior percentuale realizzativa del campionato (26%), a cui si aggiunge quella dei tiri nello specchio (73%). La vogli di tornare a segnare, dopo due gare a secco, è tanta e la Lazio vuole sbloccarsi già oggi contro gli isolani, un avversario a cui ha segnato una media di 2,3 reti a incontro.

