Lazio-Cagliari, a fine riscaldamento Milinkovic riceverà un premio per le 250 presenze in biancoceleste

Manca sempre meno al fischio d’inizio di Lazio-Cagliari. Come riportato da Lazio Style Radio prima della sfida dell’Olimpico, valevole per la quarta giornata di Serie A, a fine riscaldamento, il centrocampista biancoceleste Sergej Milinkovic-Savic verrà premiato per le 250 presenze con l’aquila sul petto raggiunte nella sfida di campionato contro il Milan. A premiare il Sergente con una maglia speciale ci sarà Enrico Lotito.

