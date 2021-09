Lazio-Cagliari, Rocchi: “Contro i sardi il mio centesimo gol in biancoceleste. Fu una gioia indescrivibile”

ACQUISTA LE NUOVE MAGLIE DELLA LAZIO

Tommaso Rocchi spegne 44 candeline. Un traguardo importante per l’ex attaccante della Lazio ed attuale tecnico dell’Under18 che in preparazione del match contro il Cagliari è intervenuto al match program ufficiale biancoceleste:

“Negli anni della gestione di Inzaghi la Lazio ha fatto bene, ora è mutato il modo di allenarsi e di vedere il calcio. Sarri è un grande allenatore, serve tempo per entrare nei suoi principi e nella sua idea di gioco. Sono fiducioso, la Lazio è una formazione forte ed in portante: serve tempo e una maggiore convinzione da parte di tutti. Il Cagliari? Ai sardi ho segnato molti gol, è una delle squadre con cui sono andato maggiormente a segno. Ai rossoblù lego il ricordo indissolubile del mio centesimo gol con la Lazio segnato al Sant’Elia. Fu una gioia grandissima. Un paio di anni prima andai in gol su assist di Mauri dopo un controllo con tiro a giro. Tutto lo stadio aveva applaudito a quel gol, fu una grande soddisfazione che ricordo con molto piacere. Ricordi od obiettivi futuri nel giorno del mio compleanno? Ricordo tutto, sia le situazioni positive che quelle negative. Il calcio, come la vita, è così. I ricordi belli ovviamente fanno maggiormente piacere, come le vittorie e i gol nel derby. Il 6 gennaio 2005 vinto per tre a uno, la Coppa Italia e la Supercoppa Italiana con il mio gol a Pechino: sono tutti bei momenti che ricordo. Nella vita serve ricordare anche le vicende negative che aiutano a migliorare. L’obiettivo della mia Under18 è crescere: si tratta di una categoria particolare che si cerca di far migliorare verso la Primavera. La scorsa stagione siamo arrivati a due punti dalla zona play-off, quest’anno cercheremo di raggiungerli. Il mio obiettivo era allenare nel settore giovanile, il mio sogno è raggiungere la Primavera e diventare un allenatore di prima squadra. Sono felice di quello che facendo e ho ambizione: passo dopo passo mi auguro di arrivare sempre più in alto”.

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: