MOVIOLA | Ghersini gestisce bene la gara: giusto il doppio giallo a Zappa

La Lazio non riesce a ripartire all’Olimpico: solo un 2-2 nel finale contro il nuovo Cagliari di Walter Mazzarri: ad arbitrare la gara è stato Ghersini. Nel primo tempo sono due gli ammoniti della gara, uno per parte: Caceres al minuto 6’ per aver interrotto la corsa di Felipe Anderson, che puntava l’area di rigore. Al minuto 42’ è Luiz Felipe a ricevere il giallo, per un fallo commesso su Joao Pedro. Al secondo tempo l’unico calciatore sanzionato è Zappa, che viene espulso: viene ammonito al minuto 61’, e riceve il secondo giallo per un fallo su Zaccagni.

