SOCIAL| Strakosha: “Grazie ai tifosi per il vostro supporto, sarà nel cuore per tutta la mia vita. Ora lavorare per portare la Lazio dove merita” – FOTO

ACQUISTA LE NUOVE MAGLIE DELLA LAZIO

Dopo ciò che è successo la scorsa partita in Europa League, Strakosha ha avuto un’accoglienza particolare quest’oggi all’Olimpico, dove è stato incoraggiato ed a cui è stato dedicato uno striscione, oltre che il gol del pareggio da parte di Cataldi. Dopo tutto ciò ha pubblicato un post sul proprio profilo Instagram in cui ha descritto il suo momento difficile e le emozioni provate oggi. Queste le parole sotto al post: “Non ho parole per descrivere quello che ho provato oggi entrando in campo dagli applausi l affetto e infine allo striscione cantando mio nome ho provato ma non sono riuscito trattenere le lacrime e l unica cosa che posso dire e GRAZIE DI CUORE TIFOSI LAZIALI PER IL VOSTRO AFFETTO E SUPPORTO QUESTO MOMENTO RIMARRÀ NEL MIO CUORE PER TUTTA LA MIA VITA…. ora lavorare duramente per portare la Lazio dove merita”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da NEVER GIVE UP (@thomas_strakosha)

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: