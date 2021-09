EUROAVVERSARIE | La Lokomotiv non va oltre il pareggio. Vittoria per il Marsiglia, sconfitta casalinga per il Galatasaray

Nella settimana che si è conclusa ieri, è andata in scena la prima giornata della fase a gironi delle competizioni europee. Nel Girone E di Europa League l’unico a vincere è stato il Galatasaray, che ha sconfitto proprio la Lazio per 1-0 in terra turca. Nell’altra sfida del girone invece, la Lokomotiv Mosca, sotto di un gol e in inferiorità numerica all’ora di gioco, nel finale è riuscita a pareggiare il vantaggio del Marsiglia, chiudendo la gara sull’1-1. Ora la classifica provvisoria recita: Galatasaray 3, Marsiglia 1, Lokomotiv Mosca 1 e LAZIO 0. Ma la fase a gironi è ancora lunga, ci sono da giocare ancora cinque gare.

Nel weekend invece, oltre al 2-2 casalingo della Lazio di Maurizio Sarri contro il Cagliari, anche le altre tre euroavversarie dei biancocelesti sono scese in campo nei rispettivi campionati: la Lokomotiv Mosca, pochi minuti fa, ha concluso con un pareggio la sua ottava giornata di campionato russo. In casa dell’Ural, ultimo in classifica, è finita 0-0. Con il punto guadagnato la Lokomotiv sale così a 16 punti, provvisoriamente al secondo posto in classifica, conquistati con quattro vittorie ed altrettanti pareggi.

Ieri invece, mentre la Lazio era impegnata all’Olimpico contro il Cagliari, il Galatasaray affrontato tre giorni prima, è uscito sconfitto in casa contro l’Alanyaspor. All’Ali Sami Yen Spor Kompleksi di Istanbul il risultato finale è stato di 0-1. Il Galatasaray con questa sconfitta, la prima dopo cinque giornate di campionato turco, rimane a quota 8 punti, scivolando così al nono posto, a -5 dal Besiktas capolista.

Infine, sempre nella giornata di domenica, il Marsiglia è stata l’unica squadra del Girone E di Europa League a portare a casa i tre punti in campionato: in casa contro il Rennes, la squadra francese ha vinto per 2-0 grazie alle reti, nella ripresa, di Bamba Dieng ed Amine Harit. Marsiglia che vola così al secondo posto in classifica a quota 13 punti, frutto di quattro vittorie ed un pareggio. L’unica squadra ad aver raccolto più punti dei biancocelesti è il Paris Saint Germain, a punteggio pieno con sei vittorie su sei.

