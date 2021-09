GdS | Lazio a ritmi troppo bassi

Tra gol ed errori, Lazio e Cagliari si portano a casa 1 punto a testa. Per Walter Mazzarri, tornato in panchina dopo 595 giorni, l’esordio è incoraggiante, per Maurizio Sarri (squalificato e quindi in tribuna) c’è solo un mezzo sorriso perché il pari ferma sì la serie di sconfitte, ma non è ancora la Lazio delle prime due giornate. I biancocelesti solo nella mezz’ora finale hanno accantonato ansie e preoccupazioni perché si sono ritrovati in svantaggio, mostrando di nuovo quell’intensità mancata nelle ultime due partite. Nella prima parte della partita si è visto principalmente un giropalla inconcludente, con pochi tiri in porta: giusto qualche guizzo di Felipe Anderson a risollevare la questione, ma nonostante ciò è il solito Ciro Immobile a mandare in vantaggio i biancocelesti alla fine del primo tempo. All’inizio del secondo però la Lazio va in blackout e un lucidissimo Cagliari ne approfitta trovando immediatamente il pareggio con Joao Pedro, che si trasforma in raddoppio al 17′ con Keita. Solo Cataldi, subentrato a Leiva, riesce a evitare la sconfitta. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.

