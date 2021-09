SOCIAL| Immobile si complimenta con Cataldi per l’esultanza insieme a Strakosha: “Gesti che fanno la differenza” – FOTO

Ciro Immobile, tramite una storia pubblicata sul proprio profilo Instagram, si è congratulato con Danilo Cataldi per l’esultanza fatta sul gol del pareggio contro il Cagliari, in cui ha abbracciato Strakosha in seguito all’errore che è costata la sconfitta alla Lazio contro il Galatasaray. Nella storia si vede Cataldi abbracciare Strakosha in seguito al gol, con sotto la frase: “Piccoli gesti che fanno al differenza. Bravo Danilo!“. Sicuramente un simbolo, l’ennesimo, della grande unione interna al gruppo biancoceleste.

