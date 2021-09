SOCIAL | Lazio-Cagliari, Lineker scherza sulla sua somiglianza con Picchioni, assistente di Sarri: “Non ero io”- FOTO

Durante la gara tra Lazio e Cagliari, è stato inquadrato Sarri nel box insieme a Gianni Picchioni, uno dei suoi collaboratori tecnici, L’ex attaccante inglese Gary Lineker, ha scherzato su Twitter sulla sua somiglianza proprio con Picchioni, scrivendo: “Non ero io con lui“, riferendosi proprio all’immagine di Sarri e Picchioni che osservavano la Lazio dall’alto.

It’s not me with him, honest. 😳 https://t.co/4RbpqmrgeJ

— Gary Lineker 💙 (@GaryLineker) September 19, 2021