FORMELLO | Zaccagni e Immobile gestiscono le energie, domani mattina le prove tattiche

Mancano poco meno di 48 ore a Torino–Lazio, e i biancocelesti lavorano a Formello per preparare al meglio la trasferta di giovedì sera. Nella seduta pomeridiana odierna è stato assente Zaccagni: lavoro in palestra per l’ex Hellas Verona. Dopo l’iniziale attivazione sul campo adiacente, ci sono state delle prove tattiche tra arancioni e celesti. Successivamente c’è stata la partitella a due tocchi, dove per gli arancioni è andato in gol Pedro, mentre per i celesti ha trovato la rete Muriqi su assist di Luiz Felipe. Successivamente si è lavorato sulla fase difensiva per le palle inattive. Ciro Immobile, con qualche acciacco, ha evitato l’ultima parte della seduta. Domani mattina ci saranno le prove tattiche.

