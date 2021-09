Il Tempo | Lazio, Sarri cerca il vero Mago

E’ un Luis Alberto che non sembra costantemente al centro del gioco laziale quello che si sta vedendo in questo avvio di stagione. Come evidenzia Il Tempo, lo spagnolo sembra a tratti spaesato e la crescita della Lazio passa inevitabilmente dalla sua: è il più “sarriano” eppure sembra faccia fatica ad assimilare i nuovi dettami che gli chiedono compiti molto diversi rispetto a quelli delle scorse stagioni. Deve tornare ad essere veloce di testa, a pensare ancora prima che i palloni arrivino tra i suoi piedi: ne tocca più di chiunque altro, i compagni lo cercano spesso; sono stati ben 114 quelli che ha smistato domenica all’Olimpico contro il Cagliari, i biancocelesti sono la terza squadra in Europa, insieme al Manchester City, per percentuale di successo nei passaggi. C’è sicuramente bisogno del vero Luis Alberto per vedere la firma di mister Sarri in questa Lazio.

