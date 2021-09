Lazio-Roma, sold out i biglietti disponibili per i tifosi giallorossi

Domenica alle 18.00 andrà in scena allo Stadio Olimpico il derby tra Lazio e Roma. La situazione in riferimento ai biglietti venduti è in continua evoluzione, ma c’è una novità: i biglietti disponibili per i tifosi della Roma sono sold out. C’è ancora un turno infrasettimanale da giocare, tuttavia l’attesa per la sfida tra le due squadre continua a crescere.

