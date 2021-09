EUROAVVERSARIE | Seconda sconfitta consecutiva per il Galatasaray. Il Marsiglia non va oltre il pari in casa dell’Angers

Il campionato di Serie A non è l’unico ad avere, in questa settimana, il turno infrasettimanale. Mentre la Lazio scenderà in campo domani pomeriggio, con la sfida in casa del Torino in programma alle ore 18:30, tra le tre euroavversarie della Lazio nel Gruppo E di Europa League, due squadre sono scese in campo quest’oggi, per disputare il proprio turno di campionato.

Si è da poco conclusa la settima giornata di Ligue 1, campionato francese in cui è protagonista il Marsiglia: in casa dell’Angers, la squadra di Jorge Sampaoli non è andata oltre lo 0-0. Il club francese, con il punto conquistato, sale così a 14 punti, confermando il secondo posto in classifica, ma perdendo punti dal Paris Saint Germain capolista. I parigini continuano a vincere, sono sette su sette le vittorie in questo inizio di campionato.

Nel pomeriggio invece è sceso in campo il Galatasaray, momentaneamente capolista del girone di Europa League. Dopo la sconfitta casalinga (0-1) nel weekend, è arrivato il secondo k.o. consecutivo, questa volta fuori casa: il Kayserispor si è imposto con un sonoro 3-0 sul Galatasaray, volando così a quota 10 punti e sorpassando di conseguenza proprio il club turco di Fatih Terim. I giallorossi scendono così all’undicesimo posto, con soli 8 punti guadagnati in sei gare di campionato.

L’unica squadra del Girone E a non scendere in campo nel turno infrasettimanale è la Lokomotiv Mosca, che sarà impegnata nella nona giornata del campionato russo, sabato pomeriggio in casa del Khimki.

