GdS | Genoa, Preziosi vende la società dopo 18 anni

Come riporta la Gazzetta dello Sport, manca solo l’ufficialità per la cessione del Genoa: Preziosi ha deciso di vendere la società dopo 18 anni a un fondo USA, 777 Partners, che a livello calcistico in Europa detiene già il 6% della proprietà del Siviglia. L’ormai ex Presidente non manterrà alcuna quota societaria del Genoa, ma solo un incarico istituzionale, presumibilmente per i prossimi tre anni. Nessun presidente del Genoa aveva mai gestito il club per quasi vent’anni.

