Juventus, Arthur coinvolto in un incidente stradale

ACQUISTA LE NUOVE MAGLIE DELLA LAZIO

Il calciatore juventino Arthur, ai box da tempo per infortunio, si è trovato coinvolto in un incidente stradale con la sua Ferrari mentre si dirigeva al J-Medical per un visita di controllo. Il brasiliano non è stato il responsabile della collisione e fortunatamente non ha subito conseguenze. Lo riporta SportMediaset.

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: