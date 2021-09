Lazio Primavera, infortunio Castigliani: le condizioni dell’attaccante biancoceleste

Dopo l’ottima notizia arrivata sul campo, nella sfida di Primavera Tim Cup contro la Reggina che ha visto i biancocelesti vincenti per 2-0, ne arriva una meno buona per il tecnico Alessandro Calori, dall’infermeria. Per l’attaccante della Lazio Primavera, Simone Castigliani, infatti, entrato al 60′ al posto di Shehu e sostituito dopo soli 9 minuti in seguito a uno scontro di gioco con un giocatore granata, si sospetta una distorsione alla caviglia sinistra. Nella giornata di domani, il biancoceleste si sottoporrà ad una visita di controllo presso la Clinica Paideia per valutare le sue condizioni.

