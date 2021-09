Lazio Primavera, oggi alle 11 la prima in Coppa Italia contro la Reggina: turnover per Calori?

Oggi alle ore 11 andrà in scena la prima partita della Lazio Primavera nella nuova edizione di Coppa Italia Primavera, competizione in cui lo scorso anno la squadra allora allenata da Menichini ha sfiorato l’impresa, nonostante una stagione non positiva che ha portato poi alla retrocessione in Primavera 2. La Lazio proviene da due vittorie nelle prime due di campionato contro il Perugia in trasferta, con il risultato di 1-2, e contro il Crotone in casa con quello più ampio di 6-2. Due risultati che fanno intendere che la strada intrapresa è quella giusta, ma con cui non bisogna abbassare la guardia, perché ogni vittoria va costruita e conquistata sul campo. O almeno questo è il messaggio che vuole lanciare l’allenatore Alessandro Calori, che comunque può sorridere di fronte ai primi due risultati della stagione.

L’avversario

Di fronte la Lazio troverà la Reggina, una squadra che ha iniziato il campionato in Primavera 2 nel peggiore dei modi, perdendo a Frosinone con il risultato di 6-2, ma ristabilendo subito l’entusiasmo con una vittoria di misura nel derby contro il Cosenza, vinto con un gol di Vigliani su calcio di rigore nel secondo tempo. I risultati in campionato possono sicuramente dare un’idea di quello che potrebbe essere l’approccio in coppa, ma mai dimenticare che la partita secca fa di questa competizione sempre una realtà a parte. Basti guarda la Lazio Primavera stessa nella passata stagione.

La probabile formazione

La Lazio quest’oggi dovrebbe scendere in campo con un modulo diverso rispetto alle scorse partite: un 433 in cui poter esaltare la velocità sulle ali con Castigliani e Shehu, per la prima volta titolare in questa stagione. Occasione per Tare davanti. A centrocampo confermato Bertini che verrà affiancato da Ferro e Troise. Cambia anche la difesa per 4/5, con Moretti tra i pali e Pollini e Desantis che si aggiungono alla coppia difensiva Adeagbo/Santovito.

Probabile Formazione (4-3-3): Moretti; Pollini, Adeagbo, Santovito, Desantis; Ferro, Bertini, Troise; Shehu, Tare, Castigliani.

