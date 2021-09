PRIMAVERA | Lazio-Reggina, Calori: “Siamo stati sul pezzo. Dobbiamo prendere sempre più consapevolezza di chi siamo”

ACQUISTA LE NUOVE MAGLIE DELLA LAZIO

Dopo la vittoria in Tim Cup contro la Reggina per 2-0, l’allenatore dei biancocelesti, Alessandro Calori, ha parlato alla stampa:

“Non abbiamo fatto circolare velocemente la palla in alcuni momenti, però non abbiamo concesso quasi nulla, a parte quasi un autogol. Abbiamo avuto pazienza, ogni partita è diversa, non in tutte puoi creare enormi quantità di palle gol. Oggi siamo stati bravi a cercare il momento e a trovare la situazione che ci permettesse di segnare ed è una cosa che mi è piaciuta. Siamo stati sempre sul pezzo, ordinati, corti, abbiamo lavorato: quando c’è da far fatica si fa fatica, poi quando c’è da sviluppare la manovra e fare il gioco abbiamo saputo aspettare i tempi. Questo mi è piaciuto molto. Chi subentra è una costante ed è questo che intendo io come gruppo: quando hai questa voglia di subentrare e aiutare la squadra, è ciò che fa la differenza. Nessuno deve sentirsi titolare, ognuno di loro lo è nel momento in cui entra in campo. Andiamo avanti passo per passo, non ci precludiamo niente, non stiamo lì a fare calcoli. Cercheremo di crescere come idea di gioco e soprattutto come compattezza di squadra. Poi se questo ci permetterà di arrivare in avanti anche in Coppa Italia, abbinato al Campionato, ben venga. Cerco di far crescere questi ragazzi sotto tutti i punti di vista, anche della personalità, di affrontare e leggere le situazioni, e prendere sempre più consapevolezza di chi siamo attraverso il lavoro. Castigliani? Non ho ancora visto come sta, penso sia una mezza distorsione, speriamo nulla di grave perché è entrato subito a freddo e dopo 9 minuti la caviglia gli si è girata, ora vediamo come sta. Per la prima volta la difesa della Lazio non ha subito gol in questa stagione, ma è chiaro che, come nell’ultima partita, quando crei e giochi spesso nella metà campo avversaria concedi qualcosa, questo inevitabilmente a volte porta a subire gol. L’importante è avere la mentalità e la voglia di andare a segnare, di creare, di trovarsi davanti alla porta avversaria con più situazioni e più soluzioni.”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da LazioPress.it (@laziopress.it)

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: