PRIMAVERA TIM CUP | LIVE Lazio-Reggina 0-0: partita statica, possesso e gestione per entrambe le squadre

ACQUISTA LE NUOVE MAGLIE DELLA LAZIO

13′: Prima occasione vera per la Lazio, con Mancino che stoppa ottimamente un pallone in area, ma viene fermato dal centrale sul più bello. Sullo stesso calcio d’angolo Santovito la prende di testa, ma senza la forza giusta per impensierire il portiere avversario.

7‘: La Reggina si fa vedere per la prima volta davanti, con due tiri alto. E’ il primo squillo della gara dopo oalcuni minuti di possesso e gestione da ambo le parti.

1′: Partiti!

Tutto pronto per il match tra Lazio e Reggina, valevole per i trentaduesimi della Primavera Timvision Cup. Queste le scelte dei due allenatori:

LAZIO (4-2-3-1): Moretti; Floriani Mussolini, Adeagbo, Santovito, De Santis; Bertini, Ferro; Shehu, Ferrante, Mancino; Tare.

A disposizione: Furlanetto, Di Fusco, Pollini, Ruggeri, Felici, Coulibaly, Shuan, Crespi, Castigliani, Troise.

All. Alessandro Calori

REGGINA (4-2-3-1): Ammirati; Foti, Bongani, Vigliani, Musumici; Kamberi, Spitale; Pagni, Carlucci, Rugnetta; Nvendo.

A disposizione: Tortorella, Pavia, Zucco, Rao, Tersinio, Lemou, Basile, Costantino, Guglielmo, Pavia, Scolaro.

All. Francesco Ferraro

Arbitro: Emanuele Frascaro

I assistente: Costin Del Santo Spataru

II assistente: Domenico Castro

Campo Mirko Fersini – Formello

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: