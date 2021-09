SERIE A – L’AVVERSARIO | Tutto quello che c’è da sapere sul Torino

Ritrovare la vittoria per arrivare al meglio al derby, in programma tra appena quattro giorni. Questo l’obiettivo prima ed imprescindibile della Lazio che, domani sera alle 18.30, farà visita al Torino in una sfida fondamentale da non fallire. La prova tra alti e bassi che ha accompagnato l’ultimo pareggio dei biancocelesti con il Cagliari ha comunque segnato dei passi avanti dei capitolini nel processo di apprendimento dei meccanismi di Sarri che ora, però necessitano di essere trovare una serie di risultati positivi in grado di alimentare la fiducia di una piazza ansiosa di puntare in alto. Espugnare Torino significherebbe dare un segnale alle dirette concorrenti, un passo falso, invece, rischierebbe di rallentare una rivoluzione appena iniziata.

Il Torino

Come anticipato, nel primo turno infrasettimanale stagionale, a sfidare la Lazio sarà il Torino, una delle compagini più in forma in questo inizio di campionato. I granata, archiviate le sconfitte con Fiorentina ed Atalanta, avversari molto complicati, sono reduci da due vittorie consecutive contro Salernitana e Sassuolo nelle quali hanno mostrato un’ottima tenuta fisica abbinata ad una grande bravura nell’interpretazione e gestione complessiva della gara. L’arrivo estivo in panchina di Ivan Juric, associato ad una buona campagna acquisti last minute, ha segnato l’inversione di tendenza del Toro, intenzionato ora a voltare pagina dopo le ultime tre stagioni molto complicate. Gli ingredienti per una grande serata di calcio allo Stadio Olimpico Grande Torino ci sono tutti: ad Immobile e compagni l’arduo compito di far gioire il popolo laziale.

La probabile formazione

TORINO (3-4-2-1): V. Milinkovic; Djidji, Bremer, Rodriguez; Singo, Lukic, Mandragora, Ansaldi; Linetty, Brekalo; Sanabria.

All: Ivan Juric.

Le stelle

Sarà un Torino quasi in emergenza quello che affronterà la Lazio domani, complici le probabili assenze di Belotti, Izzo, Pjaca, Praet, Zaza ed Edera. Un momento delicato quello dei granata, dunque, che in ogni caso potranno contare in mediana su Cristian Ansaldi e sulla trequarti, in appoggio a Sanabria, sul neo arrivato Josip Brekalo. Il primo, uomo d’esperienza fondamentale per il nuovo corso targato Ivan Juric, ha iniziato nel migliore dei modi la nuova stagione collezionando tre presenze e due assist, entrambi arrivati nel successo interno con la Salernitana. Il croato, invece, prelevato dal Wolfsburg nelle ultime ore di mercato, sembra già essersi ambientato bene nel nuovo contesto, come dimostrato dall’ottima prestazione del Mapei Stadium con il Sassuolo in cui ha anche colpito un palo con una conclusione dal limite dell’area.

I precedenti

La sfida di giovedì sarà la numero 133 tra Torino e Lazio: al momento il bilancio recita 38 vittorie per i biancocelesti, 39 per i granata e 55 pareggi. Per quanto riguarda, invece, gli incroci allo Stadio Olimpico Grande Torino, il totale parla di 66 gare, concluse con 15 successi dei capitolini, 28 dei piemontesi e ben 23 segni X. Passando poi ad analizzare le statistiche di Sarri è possibile evidenziare come il tecnico toscano affronterà il Torino per l’undicesima volta in Serie A (attualmente ha ottenuto 8 vittorie e 2 pareggi), provando anche a riscattare l’ultimo precedente negativo con Juric, risalente al 8 febbraio 2020, quando l’Hellas Verona superò in rimonta la Juventus per due ad uno.

