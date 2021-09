SOCIAL | Torino-Lazio, la società ricorda il gol vittoria di Caicedo della scorsa stagione – VIDEO

Torino-Lazio non è una partita come le altre: la scorsa stagione la Lazio ha vinto quella partita grazie a 2 gol in pieno recupero segnati da Immobile su rigore e dal solito Felipe Caicedo. Quella vittoria ha poi portato alla luce lo “scandalo tamponi”, per cui la società granata accusava la Lazio di aver mandato in campo calciatori positivi al Covid-19. In vista del match di domani sera, la società biancoceleste ricorda sui social quella partita pazza, specialmente il gol del Panterone che portò ai 3 punti. Ecco il video:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da S.S. Lazio (@official_sslazio)

