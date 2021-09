TMW | Progetto di bilancio, risultato economico di -24,21 milioni per la Lazio

La Lazio ha approvato il progetto di bilancio relativo all’esercizio chiuso al 30 giugno 2021. Il valore della produzione si attesta a euro 161,74 milioni, aumentando di 60,43 milioni rispetto alla scorsa stagione: tale variazione dipende sia dal prolungamento della stagione sportiva 2019/2020, dai ricavi di sponsorizzazioni e diritti televisivi e dagli introiti per la partecipazione in Champions League. Il fatturato è costituito per la maggior parte da diritti TV ed altre Concessioni (Euro 143,81 milioni), sponsorizzazioni, pubblicità e royalties (Euro 18,15 milioni), ricavi da merchandising (Euro 1,54 milioni) ed altri ricavi e proventi (Euro 1,18 milioni).

I costi totali, invece, sono pari a 196,40 milioni di euro, aumentati rispetto alla scorsa stagione di euro 59,35: tale variazione dipende anch’essa dal prolungamento della stagione sportiva 2019/2020, con conseguente slittamento delle retribuzioni fisse e variabili dei tesserati, e dall’aumento dei costi del personale.

Dunque, dal prospetto di raccordo tra bilancio separato della controllante e bilancio consolidato si evince che il patrimonio netto al 30/06/2021 è di 2,73 milioni di euro e che il risultato economico al 30/06/2021 è di -24,21 milioni di euro.

