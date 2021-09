Torino-Lazio, Hysaj: “Dobbiamo credere in noi stessi. A Sarri piace stare qui, prima o poi ci divertiremo”

Alla vigilia della partita tra Torino e Lazio il terzino Elseid Hysaj è intervenuto in conferenza stampa: Queste le sue parole: “Io e Sarri più maturi, abbiamo preso strade diverse ed io ho avuto altri allenatori, con altri moduli, ma ne siamo entrambi usciti più maturi. La Lazio è sempre stata una squadra che ha dato fastidio a tutti , con tanti giocatori forti. Immobile uno dei più forti attaccanti che quando lo hai contro ti da noia, ma poi compagno è meglio. Poi ci sono Milinkovic, Luis Alberto, Sarri è stata unna marcia in più per venire qui, ma sapendo che la Lazio mi voleva era nei miei pensieri venire qui, non ci ho messo molto a scegliere. Stiamo limando le ultime cose in campo e poi verranno prese le decisioni. Per la partita dobbiamo credere in poi stessi e fare la partita noi. Bisogna vedere partita per partita, non sappiamo nulla del futuro. Bisogna andare in campo e vedere dove sbagliamo. Poi alla fine di tutto dovremmo vedere dove siamo arrivati. Dobbiamo ancora migliorare, con i ragazzi che sono disponibili a fare questo cambio, ci vorrà del tempo perché giocavano con i 352. Al derby non ci pensiamo, tutte le partite sono difficili. Dobbiamo pensare alla prossima e ragionare partita per partita. Di diverso rispetto a prima Sarri non ha nulla, è solo motivato. Vedo che gli piace e nel campo dà quello che dava già a Empoli, vuole mandare i giocatori sulle sue idee. Prima o poi ci divertiremo. Abbiamo due portieri forti, per Thomas mi è dispiaciuto, ma spendo che è un professionista e vista la tifoseria quello che ha fatto, ci fa capire che i tifosi ci vogliono bene prima come persone e poi come calciatori. Sono due fenomeni e se la combatteranno ogni volta”.

