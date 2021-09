Il Tempo | Altro esame per la Lazio in casa del Torino

Dopo il pareggio con il Cagliari serve una vittoria aspettando il derby di domenica. Sarri ancora squalificato non risparmia i titolari. Dubbio Marusic–Lazzari a destra.

Come riportato da Il Tempo, trasferta complicata e una settimana che potrebbe già essere decisiva per il prosieguo della stagione della Lazio: oggi il Torino e domenica il derby. Tre giorni di fuoco per Maurizio Sarri, che ieri durante la rifinitura ha nuovamente mischiato le carte. In assenza di indicazioni tangibili è più che ipotizzabile che si continui con tutti i titolari in campo: in difesa il ballottaggio è tra Marusic e Lazzari, anche lo stesso Hysaj avrebbe bisogno di un turno di riposo. Discorso opposto per Radu, che in questa stagione non ha mai assaggiato il terreno di gioco. In mezzo al campo è duello aperto tra Leiva e Cataldi per una maglia dal 1′. Ieri nelle prove tattiche si sono alternati in regia: il brasiliano potrebbe partire dall’inizio, con l’ex capitano della Primavera a dargli il cambio nella ripresa. Difficile pensare all’esclusione di uno tra Milinkovic e Luis Alberto. A rischiare maggiormente però è lo spagnolo, con Akpa Akpro prima alternativa per dare maggiore copertura al centrocampo. Davanti il ko di Zaccagni, che durante la sfida con il Cagliari ha riportato un trauma distrattivo a carico del muscolo ileo-psoas della coscia sinistra. Saranno ancora Felipe Anderson e Pedro a scattare ai lati di Immobile, con i giovani Raul Moro e Luka Romero in panchina. Intanto esauriti i biglietti per il settore ospiti dello Stadio Olimpico Grande Torino, mentre per domenica la Curva Nord ha fatto sapere di aver organizzato una scenografia per onorare al meglio il derby.

