Bilancio Lazio, Akpa Akpro pagato quasi 13 milioni

Bilancio chiuso con il segno meno, una perdita netta pari a 24,2 milioni di euro al 30 giugno 2021.

Come riportato da Il Tempo, pesa molto nei conti biancocelesti il prezzo di alcuni giocatori, Akpa Akpro su tutti: il cartellino del centrocampista francese, arrivato alla Lazio lo scorso anno dalla Salernitana, è stato messo a bilancio per una cifra vicina ai 13 milioni di euro (12.705.000 euro). Dalla società fanno sapere che la valutazione del 28enne comprende tutti i bonus presenti nell’accordo per il suo trasferimento da Salerno a Roma. La cifra va poi suddivisa sui cinque anni quindi, nel caso la Lazio dovesse cedere Akpa Akpro la prossima stagione, la restante parte verrebbe versata al club granata dal club acquirente. Tra le voci di spesa anche quelle dei cartellini di Muriqi e Fares :per il centravanti kosovaro la Lazio ha versato 19.921 milioni al Fenerbahce, mentre per l’esterno – attualmente in prestito con diritto di riscatto al Genoa – la società ha corrisposto 7.952 milioni alla Spal. Nel complesso i costi totali sono pari a 196,40 milioni di euro, e sono aumentati rispetto alla stagione precedente di 59,35 milioni.

