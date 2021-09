Torino-Lazio, Djidji nel pre-partita: “So cosa fare contro i biancocelesti: andrò forte per fare bene”

Il difensore granata Koffi Djidji, è intervenuto ai microfoni di Dazn prima della partita tra Torino e Lazio rilasciando le seguenti dichiarazioni: “Il lavoro individuale per me è importante per guardare qualità e difetti. So più o meno cosa devo fare. Sul campo ovviamente è un altro contesto ma andrò forte per fare bene in questa gara contro la Lazio”.

