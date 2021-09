Torino-Lazio, i convocati di Juric per la sfida di questa sera

Il tecnico del Torino Ivan Juric ha diramato la lista dei calciatori convocati per la sfida di questa sera contro la Lazio, nel match valido per la quinta giornata di campionato, che andrà in scena allo Stadio Olimpico Grande Torino alle 18:30. Di seguito i 24 granata scelti dall’allenatore:

PORTIERI: Berisha, Gemello, Milinkovic-Savic

DIFENSORI: Aina, Ansaldi, Bremer, Buongiorno, Djidji, Rodriguez, Singo, Vojvoda, Zima

CENTROCAMPISTI: Baselli, Kone, Linetty, Lukic, Mandragora, Pobega, Rincon

ATTACCANTI: Brekalo, Pjaca, Sanabria, Verdi, Warming

