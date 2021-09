Torino-Lazio, Juric: “Ottima prestazione della squadra. Non abbiamo subito nulla, risultato che ci sta stretto”

Al termine dell’incontro tra Torino e Lazio conclusosi con il risultato di 1-1, l’allenatore dei granata Ivan Juric è intervenuto ai microfoni di Sky Sport.

Questa la sua analisi della gara:

“Bellissima partita, peccato aver subito il gol del pareggio all’ultimo perché non abbiamo subito praticamente nulla. C’è ancora da lavorare ma il gruppo sta rispondendo bene. Non riesco a godermi l’ottima prestazione offerta per via del risultato perché ci sta stretto. I cambi ci aiutano a risolvere o cambiare le partite, tutti entrano e fanno bene e di questo sono contento. È un lavoro frutto non solo del mio apporto ma anche di quello della Società. Noi spesso prepariamo le partire con determinati giocatori, poi con i cambi mettiamo più freschezza, ma ora siamo molto corti sopratutto in attacco. Non sottovaluto la mia Rosa, se tutto ci gira bene anche con gli infortuni possiamo veramente creare problemi a chiunque. Io non sono il migliore, dico solo che c’è ancora da lavorare e ci sono molti margini per questa squadra. Abbiamo provato a giocare con due punte ma non mi trovo tanto con questo modulo, con il tempo tutto puo’ succedere”

