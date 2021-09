Torino-Lazio, Sarri ne convoca 23: ecco i biancocelesti che saranno della sfida

Tutto pronto per la sfida delle 18:30 tra Torino e Lazio, gara valida per la 5ª giornata di Serie A. La Società biancoceleste ha comunicato i 23 calciatori che prenderanno parte all’incontro, convocati da Mister Sarri. Da sottolineare l’assenza nella lista di Mattia Zaccagni che a seguito dell’incontro con il Cagliari ha riportato trauma distrattivo del muscolo ileo-psoas. Per lui è previsto il dietro direttamente dopo la sosta di ottobre.

Questa la nota della Lazio:

“Il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri ha diramato la lista dei convocati in vista della sfida di oggi contro il Torino (ore 18:30) allo Stadio Olimpico Grande Torino.

Portieri: Adamonis, Reina, Strakosha;

Difensori: Acerbi, Hysaj, Lazzari, Luiz Felipe, Marusic, Patric, Radu;

Centrocampisti: Akpa Akpro, Basic, Cataldi, Escalante, Leiva, Luis Alberto, Milinkovic;

Attaccanti: Felipe Anderson, Immobile, Moro, Muriqi, Pedro, Romero.”