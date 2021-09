Torino-Lazio, chiesto un supplemento di indagini per i cori razziali ad Aina

ACQUISTA LE NUOVE MAGLIE DELLA LAZIO

Nel pomeriggio si è espresso il Giudice Sportivo Gerardo Mastrandrea, che ha disposto un supplemento di indagini per dei cori razziali all’indirizzo del calciatore granata Aina. Ecco la nota:”Il Giudice Sportivo, in relazione alla comunicazione della Procura Federale circa i cori di discriminazione razziale rivolti da parte della tifoseria ospite al calciatore del Torino, Aina Tematayo al 31° minuto del primo tempo, dispone, a cura della medesima Procura Federale, un supplemento di accertamento istruttorio, acquisendo eventuali elementi anche da parte dei responsabili dell’Ordine pubblico, atti a confermare la dimensione e la reale percezione per come descritte nel rapporto. Dispone, altresì, l’acquisizione di informazioni dettagliate circa l’adozione da parte della Soc. Lazio di schemi organizzativi e di spicifici atti idonei a prevenire comportamenti discriminatori della specie di quelli verificatisi e concretamente utili ad identificare i sostenitori responsabili dei comportamenti stessi“.

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: