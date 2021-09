CdS | Lazio-Roma, il derby degli opposti

Giallorossi più avanti, con un’idea di gioco e tutto il carattere del tecnico. Ai biancocelesti serve una svolta. È il miglior Immobile contro Abraham.

Come riportato dal Corriere dello Sport, la differenza tra Sarri e Mourinho è il tempo: non è ancora la Lazio che vuole Maurizio e la Roma ha già l’impronta di Josè. Uno è istruttore, l’altro conduttore e il derby li mette a confronto domenica: forse troppo presto per la Lazio che, come la Juve quando Sarri prese il posto di Allegri, sta vivendo una fase difficile. Il derby propone poi un duello nuovo: Immobile, già a quota 6 e sa come reggere le grandi pressioni tra Nazionale e club, e Abraham, continuo in campo e con due reti.

