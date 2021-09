CdS | Sarri va dritto: stessa Lazio, solo due dubbi

ACQUISTA LE NUOVE MAGLIE DELLA LAZIO

Il tecnico toscano sereno nell’analisi post-Torino. E non cambierà modulo.

Come riportato dal Corriere dello Sport, Sarri ha visto progressi, ordine e impegno. Ora più sostegno per Ciro e riflette su Leiva e Lazzari. Ritiro facoltativo. Il tecnico biancoceleste è indeciso se schierare in regia Leiva o Cataldi, mentre sulla fascia destra l’interrogativo riguarda Lazzari o Marusic. Ieri a Formello, Sarri ha ribadito alla squadra che ha visto dei progressi: è migliorata la fase difensiva, non ancora quella offensiva. Continuerà con il 4-3-3. Poi il tecnico si è preso qualche ora di riflessione e ha concesso qualche ora di relax alla Lazio dopo l’allenamento di scarico di ieri mattina. La squadra si ritroverà a Formello per una rifinitura intorno alle 17 e, alle 20 ci sarà la conferenza stampa. Prevista per questa sera una cena obbligatoria per la Lazio e chi vuole potrà restare a dormire nel centro sportivo di Formello.

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: