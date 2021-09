PRIMAVERA2 | LIVE Salernitana-Lazio 1-0 (Cannavale (R) 18′)

24′- Occasione Lazio con Ferrante, De Matteis esce in presa bassa e fa sua la sfera.

23′- Corner per la Salernitana dopo il gioco di gambe di Bammacaro.

22′- Crespi tocca con il braccio dopo il flipper nell’area di rigore della Salernitana: punizione per i granata.

21′- Ci prova la Lazio ancora con Mancino, il quale mette il pallone in mezzo per Crespi ma la difesa granata non si fa trovare impreparata.

20′- Mancino ci prova in rovesciata, fuori di pochissimo!

18′- GOL DELLA SALERNITANA! Furlanetto intuisce ma Cannavale non sbaglia dagli 11 metri e fa 1-0.

17′- CALCIO DI RIGORE PER LA SALERNITANA! Decisivo l’intervento di Adeagbo.

17′- Sfortunata la Lazio in contropiede, con Crespi che non aggancia bene il pallone.

15′- Ferrante ci prova in percussione, serve Crespi con l’esterno ma capisce tutto un difensore della Salernitana che ferma sul nascere l’azione biancoceleste.

14′- Bertini commette fallo: punizione per i granata.

11′- Bertini va a giro sul primo palo, De Matteis si salva in angolo!

10′- Calcio di punizione per la Lazio dal limite dell’area!

9′- Schuan mette il pallone dentro. La sfera attraversa tutta l’area ma nessun biancoceleste si fa trovare pronto.

8′- Colpo di testa di Tumminelli: Furlanetto c’è!

7′- Canavale ci riprova: attento ancora un a volta Furlanetto che si rifugia in corner.

5′- Cannavale prova il tiro in porta: blocca Furlanetto.

1′- PARTITI!

Tutto pronto per il match tra Salernitana e Lazio, valevole per la terza giornata del Campionato Primavera 2, girone B. Queste le scelte dei due allenatori:

SALERNITANA (4-4-2): De Matteis, Garofalo, Motoc, Tumminelli, Perrone, Marangoni, Russo, Visconti, Bammacaro, Cannavale, Saponara.

A disposizione: Sorrentino, De Lorenzo, Siena, Sabatino, Iuliano, Boiano, Giardinetti, Grasso, Guida, Palmieri, Lanari, Milano.

All. Gianluca Procopio

LAZIO (4-2-3-1): Furlanetto, Floriani Mussolini, Adeagbo, Ruggeri, De Santis, Bertini, Coulibaly, Muhammad, Ferrante, Mancino, Crespi.

A disposizione: Moretti, Di Fusco, Pollini, Santovito, Felici, Ferro, Tare, Nasri, Troise.

All. Alessandro Calori

Arbitro: Enrico Gigliotti

I assistente: Cosimo Cataldo

II assistente: Massimo Salvalaglio

Centro Sportivo ‘Vincenzo Volpe’ – Salerno

