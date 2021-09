SERIE A – L’AVVERSARIO | Tutto quello che c’è da sapere sulla Roma

È la gara più attesa della stagione, quella che si basa solo su emozioni e sentimenti: è il derby. Domani alle 18:00 scenderanno in campo allo stadio Olimpico Lazio e Roma per una stracittadina che avrà tanto da raccontare. Da una parte Maurizio Sarri, che ritrova la panchina dopo la doppia squalifica rimediata nella gara contro il Milan, e dall’altra José Mourinho. Due big del calcio mondiale pronti a sfidarsi ed a rendere il derby ancora più elettrizzante. Intanto ecco le ultime sui giallorossi.

ROMA – Giallorossi che arrivano alla sfida della Capitale con quattro vittorie su cinque, con l’unica caduta in casa del Verona per 3-2. Ultima vittoria nella sfida casalinga contro l’Udinese per 1-0 con gol di Abraham. Roma che sta vivendo un ottimo periodo di forma con la vittoria anche in Conference League. Sono 12 i gol totali dei giallorossi messi a segno in queste prime giornate di Serie A, solo 5 invece i gol subiti. Giallorossi pericolosi con il pacchetto dei trequartisti e dell’unica punta. La Lazio di Maurizio Sarri dovrà serrare la difesa per annullare l’attacco giallorosso.

FORMAZIONE (4-2-3-1) – Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Smalling, Calafiori; Veretout, Cristante; Zaniolo, Mkhitaryan, El Shaarawy; Abraham

LA STELLA – Sarà Mkhitaryan il giocatore da tenere sott’occhio. È il giocatore più in forma della rosa di José Mourihno, l’armeno ha preso parte a cinque reti nelle ultime sue cinque presenze in Serie A allo stadio Olimpico, rimanendo a secco di gol e assist nelle due più recenti. Potrebbe essere lui a partire come titolare, vista anche l’assenza di Pellegrini, e la sua posizione dovrà essere gestita dal quartetto difensivo biancoceleste.

IL PRECEDENTE – L’ultimo derby capitolino ha visto la Roma passare per 2-0 nel maggio scorso. Però la Lazio è imbattuta negli ultimi quattro derby giocati come squadra ospitante con 2 vittorie e 2 pareggi. Gli ultimi marcatori biancocelesti nel derby sono Ciro Immobile e Luis Alberto, con lo spagnolo che ha siglato una doppietta.

