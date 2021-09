La Lazio vince il derby. Dopo i festeggiamenti Leiva vede Parolo, ecco la sua reazione – VIDEO

La Lazio ha vinto il derby: è festa per tifosi, società e gli stessi calciatori che festeggiano sotto la Curva. Al momento di rientrare negli spogliatoi, ecco che Leiva vede il suo ex compagno di squadra Parolo, opinionista a bordo campo per DAZN: la sua reazione è bellissima. La Lazio è e sarà sempre una famiglia.

